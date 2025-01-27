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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مواجهات ربع نهائي مونديال اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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تحددت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل إلى ربع النهائي كلًا من: "مصر، فرنسا، كرواتيا، المجر، الدنمارك، البرازيل، البرتغال، وألمانيا".

وجاءت مواعيد المباريات بتوقيت مصر كالتالي:

** يوم الثلاثاء 28 يناير

منتخب كرواتيا يواجه المجر في تمام الساعة السابعة مساءً.
منتخب مصر يواجه فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

** يوم الأربعاء 29 يناير

منتخب الدنمارك يواجه البرازيل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
منتخب البرتغال يواجه ألمانيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث منافسات البطولة بالكامل بما في ذلك جميع مباريات منتخب مصر، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب لحظة بلحظة ودعمه في مواجهاته الحاسمة المقبلة.

ويلعب الفائز بين منتخبي مصر وفرنسا في نصف النهائي ضد الفائز بين كرواتيا والمجر، بينما يلعب الفائز بين منتخبي الدنمارك والبرازيل ضد الفائز بين البرتغال وألمانيا.

ربع نهائي مونديال اليد مواجهات الدور ربع النهائي بطولة العالم للرجال لكرة اليد كرواتيا والدنمارك والنرويج