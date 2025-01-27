هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 31.3 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,219 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 29,742.12 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.39%، ليغلق عند مستوى 3,152.35 نقطة.

كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 8,388.85 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.52%، ليغلق عند مستوى 11,498.53 نقطة.

وانخفض مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 13,086.47 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1% ليغلق عند 36,965.16 نقطة، كما هبط مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.46%، ليغلق عند مستوى 6,679.78 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 194.8 مليون جنيه، 148.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 343.4 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من 106.6 ألف صفقة منفذة.