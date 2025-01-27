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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الجونة

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ستاد القاهرة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الجونة.
وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الجونة، وشدد في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم في اللقاء.

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