عضو مجلس الإدارة: تنظيم كأس العالم للسلاح في مصر فرصة كبيرة للناشئين

يستعد الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين، والتي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير.

ومن المقرر أن تُقام المنافسات في صالات "نادي النادي"، حيث يضع الاتحاد نصب عينيه تقديم بطولة تليق بمكانة مصر الرياضية.

وأكد المهندس أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن تنظيم البطولة على أرض مصر فرصة رائعة لناشئي مصر لخوض بطولة عالمية ، حيث يسمح تنظيم البطولة في مصر بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين على نفقتهم الخاصة بالإضافة للمنتخب المصري المكون من أربعة لاعبين، وهي فرصة رائعة للناشئين لاكتساب الخبرات وتحسين التصنيف العالمي.

وعن هدف المنتخب المصري في البطولة قال نبيل: هدفنا تحقيق ميداليات في منافسات الفردي والفرق للرجال، أما على مستوى السيدات فمن المتوقع الوصول لدور ربع النهائي في منافسات الفردي والفرق.

وأضاف نبيل أن الاتحاد المصري للسلاح يهدف إلى إعداد اجيال متعاقبة بدءا من 11 سنة من أجل تعاقب الأجيال واستمرار مسيرة الانجازات.

واستطرد نبيل أن الاتحاد يعطي اهتمام كبير للناشئين والشباب للاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار 2026 والتي نهدف فيها حصد العديد من الميداليات.