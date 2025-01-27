السياحة: معاينة سكن الحجاج وإيداع المستحقات تنتهي 6 فبراير

طالبت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج موسم 1446 هـ، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للإجراءات التنفيذية سواء الواردة بالضوابط الوزارية أو بالقرارات السعودية المعلنة، وذلك تجنبا لأية مشكلات قد تعرقل عمل الشركات وتمتع الحجاج المصريين بكافة الخدمات.

وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة اليوم، إنه في ضوء الالتزامات المقررة على الشركات السياحية الموضح بيانها بالضوابط المنظمة لحج موسم 1446 هـ والمحدد بشأنها توقيتات اشتملت على مدد واضحة يلزم التنفيذ خلالها، من جانب وزارة الحج والعمرة والجهاز التنفيذي للجنة الوزارية العليا لحجاج جمهورية مصر العربية، وتؤكد الوزارة على ضرورة وأهمية ومراعاة كافة الالتزامات المقررة بالضوابط وخاصة ما يتعلق منها بإجراءات إيداع المبالغ المالية الخاصة بقيم باقات الخدمات (الطوافة) في المحافظ الإلكترونية ورفع حزم الخدمات على المسار السعودى نسك وإجراءات معاينة السكن، وإنهاء كافة إجراءات برامجها، خلال التوقيتات المقررة بحد أقصى 7 شعبان 1446 هـ - 6 فبراير 2025م.

كما أكدت الوزارة في خطابها أنه لن يتم مد مواعيد قبول طلبات المعاينات، ولن يتم مد موعد فتح المسار الإلكتروني السعودي، وسوف يتم البدء في غلق حسابات المنظمين التابعين الذين لم يشرعوا في إنهاء إجراءات معاينة السكن والبدء في إدراج حزم الخدمات على المسار بدايةً من (1 شعبان 1446 هـ - 31 يناير 2025)، كما ستتخذ وزارة السياحة والآثار كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات التى لم تلتزم بإنهاء إجراءاتها في الأوقات المحددة.