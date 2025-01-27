مصطفى محمد "حائر" بين بوابة الأهلى وأضواء أوروبا

بدأ الأناكوندا مصطفى محمد مشواره الكروي عبر بوابة نادى الزمالك، الذي ضمه منذ صغره في عام 2016، وظل يتدرج بين فرق الشباب والخروج إلى الإعارة في أكثر من مرة ولكن سرعان ما أثبت قيمته والتحق بالفريق الأول للفارس الأبيض في موسم 2019، لتبدأ قصته فصلًا جديدًا.

شارك مصطفى محمد مع الزمالك منذ موسم 2019 حتى موسم 2021، ساهم فيهم مع الفارس الأبيض في العديد من البطولات وهم " دوري مصري، 2 كأس مصر، كأس السوبر الإفريقي، كأس السوبر المصري".

بدايته مع الاحتراف

إلى أن التقتطه أعين كشافة نادي جالاتا سراي التركي، وقامو بالتعاقد مع نجم المنتخب الوطني مصطفى محمد على سبيل الإعارة وتألق معهم حتى انتهاء فترة إعارته، ليقررو شرائه نهائيًا.

تألق مصطفى محمد في الدوري التركي، وخطف انظار مسؤولي نادي نانت الفرنسي وقامو بالتعاقد معه بصفقة وصلت قيمتها "5.75" مليون يورو.

بدأ الأناكوندا موسمه الأول مع نانت بتألق لافت للأنظار، وساهم خلال موسمه الأول بـ15 هدفًا، وفي موسمه الثاني قلت مشاركته نسبة إلى مشاركته في موسمه الأول ولكن لم يقل عطاءه، حيث ساهم في 10 اهداف مابين التسجيل والصناعة، في موسمه الثاني.

وفي هذا الموسم "موسمه الثالث مع نانت" أخذت مشاركاته منحنى هابط، بسبب عدم قناعات المدرب به، حيث شارك حتى الآن في 18 مباراة فقط في جميع البطولات جميعهم كبديل، ساهم في تسجيل 3 أهداف.

مصطفى محمد المنقذ

ومع ذلك التهميش الذي يتلقاه مصطفى محمد لكنه مستمر في انقاذ فريقه بعد إن سجل هدفًا غاليًا في مباراة أمس بعد مباراة جلس في بدايتها على مقاعد البدلاء، وقام المدرب بإشراكه في الدقيقة 69، ليكافئه وينقذ فريقه من خسارة محققة بتسجيله هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

رغم ذلك التألق للدولي المصري كلما شارك مع الفريق، فقد انتشرت تقارير لجريدة "الليكيب" الفرنسية أن نادي نانت يقترب من ضم بديل لمصطفى محمد وهو الكونغولي ميشاك إيليا الذي ينشط ضمن صفوف يانج بويز السويسري.

بوابة الأهلى

وفي الأسابيع الماضية انتشرت تقارير مصرية حول امكانية تعاقد النادي الأهلي مع مصطفى محمد وذلك لأن المارد الأحمر يسعى لتدعيم صفوفه قبل المشاركة فى بطولة "كأس العالم" مونديال الأندية، لقيادة خط هجومه بجوار النجم الفلسطيني وسام أبو علي.