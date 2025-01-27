السياحة العراقية: نتعاون مع الجانب المصري لدفع الحركة بين البلدين

قال علي الحسيني مسؤل العلاقات الدولية بهيئة السياحة العراقية، إن الوزارة أعدت ملفا متكاملا حول بغداد عاصمة السياحة العربية العريقة، وذلك ضمن خطة المشاركة بمعرض "فيتور" السياحي المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، كخطوة للترويج وعودة الحركة السياحية لجمهورية العراق.

وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، على هامش المشاركة بمعرض فيتور السياحي بمدريد، أن الدورة 27 لاجتماع وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة، شهدت التصويت بالإجماع على اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية، وذلك بعد تقديم ملف حاز على إعجاب اللجنة المختصة التي وضعت 9 معايير توافرت جميعها ببغداد، مشيرا إلى أن العاصمة العراقية تعتبر عاصمة الخلافة الإسلامية في التاريخ، وبها أقدم جامعة في العصر الحديث وأقدم من جامعة كامبريدج بنحو 200 عام، ولديها القصر العباسي الذي استوحى منه قصر تاج محل بالهند، حيث تشرق عليه الشمس من كافة الجهات، ومنزل الكاتبة العالمية أجاثا كريستي الذي شهد ولادة أشهر رواياتها، بالإضافة للعديد من المواقع الأثرية والتاريخية، وسياحة التصوف والترفيه.

ولفت إلى أن العراق شهدت تطورا كبيرا فى البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وتستقبل سائحين من كافة الجنسيات وخاصة إسبانيا وبريطانيا وأغلب دول أوروبا، كما سيتم افتتاح العديد من الفنادق السياحية العام الجاري، وفي شهر مايو المقبل سوف تستضيف بغداد مؤتمر القمة العربية على مستوى القادة، ما يؤكد تمتعها بالأمن والبنية التحتية وكرم الضيافة، واستعدادها لاستقبال كافة السائحين.

وتابع الحسيني: "علاقاتنا متميزة للغاية مع الشقيقة الكبرى مصر، ووقعنا مذكرات تفاهم في مجال التعاون السياحي، وهناك بعض العراقيل الجاري العمل عليها في سفر السائح العراقي لمصر، ولكننا قادرون على تجاوزها استنادا على العلاقة القوية بين البلدين والشعبين، كما يوجد تعاون كبير في المحافل الدولية ومشاركات العراق بها، حتى أن وزارة السياحة المصرية عرضت خدماتها على الوفد العراقي المشارك بمعرض فيتور الإسباني، ونقدر هذا الدور كما نقدر تعاون شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري".

وتوقع زيادة بأكثر من 40% في الحركة السياحية الوافدة للعراق خلال عام 2025، وذلك بخلاف الحركة المصدرة لمصر التي يعشقها العراقيون، خاصة وأن خطوط الطيران متوافرة بين البلدين، ويحب السائح العراقي زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المصرية وكذا السياحة الشاطئية.