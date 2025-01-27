رئيس جامعة المنوفية في زيارة إلي "بنها" لبحث أوجه التعاون المشترك

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جامعة بنها وكان في استقباله الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ، والدكتور محمد دعبس رئيس أقسام الجراحة بكلية طب بنها ،والدكتور عاطف عبد الغني أستاذ الجراحة العامة، والدكتورجمال عميرة مدير معهد الأورام القومي السابق، والدكتور طارق إبراهيم سكرتير جمعية الجراحين المصرية.

وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافي أكبر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون، ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وإمكانية عقد بروتوكولات تعاون في العديد من المجالات ، البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع ، وذلك تفعيلا لدور التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية، وتحالف جامعات إقليم الدلتا ، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

ومن جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بزيارة الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام ، للمشاركة في فعاليات اليوم العلمي لاقسام الجراحة ومؤكدا علي حرصه علي التعاون مع جامعة المنوفية في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والإرتقاء بالبحث العلمي.

كما تم خلال اللقاء تبادل الدروع بين الجانبين