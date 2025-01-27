أبو الغيط يعلن دعم الجامعة العربية لموقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم إن الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والاردني الرافض للافكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين".

وأضاف ابوالغيط " الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من ارضهم سواء في غزة او الضفة.. والاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والاردن واضح ولا لبس فيه.. والاطروحات القديمة المتجددة بتهجير اصحاب الارض من اراضيهم هي اطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها..".

وقال: "صلابة الموقف المصري الاردني والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني علي ارضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية".

جاء ذلك في تصريح صحفي للامين العام فور وصوله الي روما لافتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الايطالي.

