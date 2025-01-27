إيرادات فيلم الدشاش تتخطى الـ51 مليون جنيه

حصد فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد، أمس الأحد، إيرادات بلغت مليونًا و175 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 28 يومًا إلى 51 مليونًا و200 ألف جنيه.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز

شارك في بطولة الفيلم زينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات