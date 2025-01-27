الصحة الفلسطينية: شهيد و3 مصابين جراء قصف مركبة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية" بسقوط شهيد و3 مصابين جراء قصف الاحتلال مركبة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح الأحد، 19 يناير الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.