وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان الاستعدادات النهائية لمعرض "بيزنس يا شباب"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعدادات النهائية للنسخة الثانية من معرض "بيزنس يا شباب"، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والمقرر إقامته في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير، ويُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة.

حضر المؤتمر الصحفي ناتالي ماير القائم بعمل ممثل اليونيسف مصر، إيف ساسيتراث الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، احمد عفيفي رئيس الادارة المركزية للتمويل والإستثمار، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، مصطفى عز العرب معاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الشباب المصري، وأهمية دعم الشباب المصري وتوفير المنصات المناسبة لعرض وتسويق منتجاتهم، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يُترجم من خلال دعم مشروعات الشباب وتوفير بيئة داعمة ومشجعة على الابتكار.

وأضاف وزير الشباب، أن إقامة المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يعكس إيمان الدولة بقدرات شبابها، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن معرض "بيزنس يا شباب" يُعد منصة حيوية لدعم الشباب والشركات الناشئة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير الفرص للشباب المصري في بيئة داعمة ومشجعة على الابتكار وريادة الأعمال.

وتابع الدكتور أشرف صبحي أن إقامة المعرض تهدف إلى إحياء الحرف التراثية واليدوية، ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيع وتسويق منتجاتهم من خلال الوزارة، مضيفاً أن المعرض سيجمع أكثر من 150 عارضًا من أصحاب المشروعات اليدوية والشركات الناشئة من مختلف المحافظات، حيث يُتاح لهم فرصة لعرض وتسويق إبداعاتهم.

ومن جانبه، أكد إيف ساسيتراث الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، على أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوة الدافعة لمستقبل مصر، مشدداً على ضرورة تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن مشاركة المرأة تعزز من قدرات المجتمع وتدعم النمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للتعاون المستمر بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الشباب.

ومن جهتها، أكدت ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل اليونيسف في مصر، أهمية تمكين الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشددة على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، معربةً عن امتنانها العميق لهذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتي مكنت اليونيسف من تعزيز مهارات الشباب ودعم التعليم وريادة الأعمال وتوظيف الشباب.

يُذكر أن النسخة الأولى من المعرض حققت نجاحاً ملحوظاً، مما دفع الوزارة إلى تنظيم النسخة الثانية بهدف استمرار دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق لتسويق منتجات الشباب وريادة الأعمال، ويشارك فيه شركات ناشئة متخصصة في المنتجات الحرفية والتراثية.