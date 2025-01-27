أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على دونيتسك ونيكوبول

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك فاديم فيلاشكين، أن مدنيًا لقى حتفه، بينما أُصيب 4 آخرون؛ في هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم أخر 24 ساعة.



وقال فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين -: "إن الجيش الروسي قتل أحد سكان إقليم دونيتسك وبالتحديد في بلدة بوكروفسك، بينما أُصيب أربعة أشخاص آخرون".



وأوضح المسؤول الأوكراني أن العدد الإجمالي للضحايا في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بلغ حتى الآن 2937 قتيلًا و6621 جريحًا دون الأخذ في الاعتبار أعداد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي السياق، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم نيكوبول الأوكراني سيرجي ليساك، إلى أن 5 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على العديد من بلدات الإقليم.

وقال ليساك: "إن الجيش الروسي يرهب نيكوبول منذ الصباح؛ ونتيجة لذلك، أُصيب خمسة رجال في القصف تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا وجميعهم في المستشفى.. مشيرا إلى أن حريقًا اندلع في أعقاب القصف، بينما تضررت منشأة صناعية ويقوم رجال الإنقاذ حاليًا بتقييم حجم الدمار.

في المقابل.. أكدت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نيكولاييفو-داريينو في مقاطعة كورسك.

وأضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق (فيكتوروفكا، وغوغوليفكا، وغونشاروفكا، وجويفو، وزاموستي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشيركاسكوي بوريتشنوي).

وأضاف البيان أن نيران الضربات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق غويفو وكازاتشيا لوكنيا، وكروجلينكويه، ومارتينوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيكولايفكا، وسودجا، ويوجني، وكذلك باسوفكا، وبلوفودي فيسيلوفكا، وفودولاغا، وزورافكا، وميروبولي، وريزيفكا، وستوكالوفكا في مقاطعة سومي، مشيرا إلى أنه - على مدار 24 ساعة الماضية - خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات

وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 55190 جنديًا، و321 دبابة، و238 مركبة قتالية مشاة، و184 ناقلة جنود مدرعة، و1636 مركبة قتالية مدرعة، و1644 مركبة، و392 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و103 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.، بالإضافة إلى ست نقاط مراقبة للطائرات دون طيار ومستودع ذخيرة. واستسلم ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.