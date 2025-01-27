وزير العمل يلتقي وفد "ابدأ" للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني

أكد وزير العمل محمد جبران على الإستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة " إبدأ ADU " للتطوير والتدريب،الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الإستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة في القطاع الخاص ..

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير جبران ،اليوم الإثنين ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من شركة " إبدأ ADU" ..

واتفق الوزير مع "الوفد" على أن يشمل "البروتوكول"، تخصيص 5 مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة ،كمرحلة أولى، للتعاون والإشراف من جانب "الشركة"، في مجالات تطوير هذه "المراكز" من كافة المحاور،مع إطلاق منصات للتشغيل والتدريب والتسويق لها ،لتكون جاهزة و مُتطورة للقيام بمهامها في العملية التدريبية بشكل كامل ..

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التدريب المهني ،تأتي لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات ،تتطلب الإستعداد المُستمر لها ..

شارك من شركة " إبدأ ADU ": خالد حسن ،ومصطفى عبيد ،ومحمد المندراوي ..

ومن وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ،وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،ومحمد الهواري مدير عام شؤون منح تراخيص مراكز التدريب الخاصة

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