إسرائيل تعتقل جنديين سربا معلومات لإيران عن منظومة "القبة الحديدة"

أعلنت السلطات الأمنية في إسرائيل، اليوم الاثنين، عن اعتقال جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم اتهامهما بتسريب معلومات عن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإيران، ما مكن صواريخ إيران من إصابة عدة أهداف داخل إسرائيل خلال عمليات "الوعد الصادق 1 و2".



وكشف جهاز الشاباك الإسرائيلي "الأمن العام" عن اعتقال الجنديين يوري إلياسبوف وجورجي أندرييف، واللذان كانا مجندان في سلاح الدفاع الجوي، بتهمة تسريب معلومات حساسة في وقت الحرب.



وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن الجندي إلياسبوف كان على تواصل مع أحد الشخصيات الأمنية في إيران، وسرب المعلومات مقابل أن يتقاضى مبلغ مالي زهيد وصل إلى 2500 دولار.



وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت عن تجنيد إلياسبووف لصديقه في نفس السلاح أندرييف، ووعده بأن يقدم له مكافأة مالية عن مجهوده في تسريب المعلومات، حيث حصل المجند على 50 دولارًا فقط.

