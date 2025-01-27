ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسرائيل تعتقل جنديين سربا معلومات لإيران عن منظومة "القبة الحديدة"

الجنديان الإسرائيليان
الجنديان الإسرائيليان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الأمنية في إسرائيل، اليوم الاثنين، عن اعتقال جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم اتهامهما بتسريب معلومات عن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإيران، ما مكن صواريخ إيران من إصابة عدة أهداف داخل إسرائيل خلال عمليات "الوعد الصادق 1 و2".

وكشف جهاز الشاباك الإسرائيلي "الأمن العام" عن اعتقال الجنديين يوري إلياسبوف وجورجي أندرييف، واللذان كانا مجندان في سلاح الدفاع الجوي، بتهمة تسريب معلومات حساسة في وقت الحرب.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن الجندي إلياسبوف كان على تواصل مع أحد الشخصيات الأمنية في إيران، وسرب المعلومات مقابل أن يتقاضى مبلغ مالي زهيد وصل إلى 2500 دولار.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت عن تجنيد إلياسبووف لصديقه في نفس السلاح أندرييف، ووعده بأن يقدم له مكافأة مالية عن مجهوده في تسريب المعلومات، حيث حصل المجند على 50 دولارًا فقط.
 

الاحتلال الإسرائيلي السلطات الأمنية الدفاع الجوي جيش الاحتلال الإسرائيلي صحيفة جيروزاليم بوست منظومة القبة الحديدية القبة الحديدية