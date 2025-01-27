تفاصيل التحقيق في مصرع شخص صدمته سيارة بالبساتين

تواصل نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخص، اثر حادث، بعد صدم موظف له بسيارته.

وقررت النيابة عرض المتهم، علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والتحري حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم موظف، كان يقود سيارة ملكه، بدائرة قسم البساتين، واصطدم بأحد الأشخاص في الطريق، وترك ولاذ بالفرار، وبنقل المجني عليه إلي المستشفي تبين وفاته.

واقر المتهم بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وفر بعد الواقعة، خشية من المسألة القانونيه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف لقيامه بصدم شخص بسيارته والتسبب في وفاته بمنطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (موظف - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة ملكه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.