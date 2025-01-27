بمشاركة قطبي الكرة.. انطلاق 4 مباريات قوية بدوري الكرة النسائية

تنطلق في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا اليوم الاثنين، ٤ مباريات قوية ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ويحل فريق الكرة النسائية للنادي الاهلي بقيادة ديميتري لوبوف المدير الفني ضيفا على فريق زد بقيادة محمود خلف المدير الفني على ملعب التجمع الخامس لنادي زد.

فيما يلتقي فريقي الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني والبنك الاهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني على ملعب الناشئين بنادي الزمالك.

ويستضيف فريق الكرة النسائية لنادي المعادي واليخت نظيره فريق الجونة على ملعب المعادي واليخت، كما ينافس فريق بيراميدز نظيره فريق وادي دجلة على ملعب وادي دجلة بالتجمع.

و تم تأجيل العديد من المباريات من دوري الكرة النسائية بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وقد تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون، التي انتهت بخسارة مصر وخروجها من التصفيات.