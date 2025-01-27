بسبب تطبيق المراهنات.. محاكمة المتهمين بخطف طالب في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية، إحالة المتهمين باختطاف طالب وطلب فدية، انتقاماً منه لخسارة أموالهم فى تطبيق مراهنات، الي الجنايات. ووجهت لهم النيابة تهم احتجاز مواطن وترويعه، مقابل فدية مالية.

وتلقى قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) منذ خروجه من مسكنه لأداء الإمتحان ، وفى وقت لاحق تلقى إتصالاً من أحد الأشخاص ساومه خلاله على إطلاق سراح نجله نظير سداده لمبلغ مالى.

و بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وبصحبتهم المجنى عليه.

وبمواجهتهم أقرو بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحدهم نظير فائدة شهرية وعدم رد المبلغ بدعوى خسارته للمبلغ بأحد تطبيقات المراهنات ومساومة والد المجنى عليه ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.