رسالة صبري فواز لأحمد المسلماني بعد جدل موليوود

أثار الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام جدلا مؤخرا بعد اقتراحه اسم "موليوود" بديلا لـ"النيل سينما"، وعاد وأكد أن تطوير الإعلام واختيار الاسم موضع نقاش نخبوي، وسبق له أن ناقشَ الاسم في عدة مقالات وبرامج، وأعاد تقديمه في كتابه الهندسة السياسية.

وعلق الفنان صبري فواز على الموضوع وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"عزيزي أستاذ أحمد المسلماني شكرا لتصريح حضرتك بأن الحوار لازال مفتوحا، لمناقشة موضوع تطوير الإعلام المصري، و عليه اسمح لي اقول الرغبة في التطوير حاجة محترمة بل واجبة نؤيدها و ندعمها التليفزيون العربي أو التليفزيون المصري أو ماسبيرو أو قنوات النيل لهم الفضل الأكبر على ساحة الإعلام العربي، بما قدموه من محتوى و ما قدموه من كفاءات".

وتابع صبري:"و الرغبة في تطوير هذا الكيان العظيم، تستوجب البدء في معرفة المشكلات التي تقف في وجه التطوير، و محاولة حلها

و جولة سريعة في مبني ماسبيرو، و ما يتبعه من مؤسسات يتخللها حوار صريح مع العاملين ، كفيلة بكشف هذه المشكلات، و أكيد أكيد التطوير التقني لكل الأجهزة، واجب ملح زي بالظبط رفع كفاءة العاملين".



واختتم فواز حديثه وقال:"نيجي بقى للاسم موليوود هو بالفعل اسم موجود و متداول لوصف الإنتاج الفني لإحدى الولايات الهندية، فااا تجاريا مش هاينفع الاسم ده و موليوود هو نسج على خطى هوليوود و بوليوود و نوليوود و موليوود، و هي كيانات موجودة و قائمة ،و احنا بقى لنا فترة بنهاتي و نقول الحفاظ على الهوية و دعم مفرداتها، فااا موليوود ده غير مناسب لرغبتنا جميعا في الحفاظ على الهوية المصرية، كل الأمنيات الطيبة للإعلام المصري".

