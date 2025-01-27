محافظ المنوفية يشارك في تعبئة الكراتين الغذائية لإغاثة الأهالي في غزة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز تلقي مساعدات غزة بمقر جمعية الهلال الأحمر بشبين الكوم تمهيداً لإطلاق أكبر قافلة إغاثية من محافظة المنوفية لتقديم كافة أشكال الدعم لأهالي غزة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، مصطفى بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب وعدد من التنفيذين بجمعية الهلال الاحمر ، كما وجه المحافظ الشكر لرجل الأعمال محمد رمضان من أبناء محافظة الاسكندرية لمشاركته في هذا الدعم.

حيث قام محافظ المنوفية بنفسه بتعبئة نموذج من كراتين المساعدات عقب تفقده أعمال تجهيزات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والتي تضم كافة الاحتياجات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية ، وذلك بالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير احتياجات أشقائنا في القطاع ، مشيداً بجهود جمعية الهلال الأحمر ومتطوعيها لدورهم الرائد في العمل الخيري والمجتمعي.

هذا ووجه محافظ المنوفية دعوة لأهالي وشعب المحافظة ورجال الأعمال وكافة المؤسسات المجتمعية بتضافر الجهود والمشاركة الإيجابية الفعالة في إنفاذ تلك المساعدات مشيرا الي أن مركز تلقي المساعدات مفتوح للجميع لمدة أسبوع ، موجهاً شكره وتقديره لكل من ساهم في تلك التجهيزات لتخفيف المعاناة والعبء ومواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل كافة العقبات لأعمال تجهيز تلك القوافل والمساعدات الإنسانية العاجلة مع استمرار التنسيق والعمل المشترك لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وبما يلبي احتياجات أهالينا في القطاع ، مشيراً إلى أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في قطاع غزة التزاماً بمسؤوليتها الإنسانية والقومية.

IMG-20250127-WA0034

IMG-20250127-WA0031

IMG-20250127-WA0035

IMG-20250127-WA0032

IMG-20250127-WA0028

IMG-20250127-WA0030