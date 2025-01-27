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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض القاهرة للكتاب يناقش "هي والنبي" بحضور "الشوباشي"|صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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شهدت قاعة "فكر وإبداع"؛ بمركز "بلازا 1"؛ ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة مميزة؛ لمناقشة كتاب "هي والنبي"، للشاعر؛ والباحث اللبناني؛ سليم بدوي، والصادر عن "دار الهالة للنشر والتوزيع"، حيث شارك في الندوة؛ الدكتورة آيات الحداد؛ والكاتبة الصحفية؛ فريدة الشوباشي، وسط حضور كبير من محبي الأدب والثقافة.

استهل "سليم بدوي"؛ حديثه بالترحيب بالحضور، معبرًا عن اعتزازه بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأشاد بخصوصية جمهور القاهرة؛ والذي يختلف بطبيعته عن جمهور المعارض الأخرى.

وتحدث "بدوي" بإسهاب؛ عن أهمية كتابه، الذي يتناول العلاقة العميقة بين "جبران خليل جبران"؛ و"ماري هاسكل"، الأمريكية التي آمنت بموهبته؛ وساندته طوال 27 عامًا، وأكد "بدوي" أن هذه العلاقة لم تنل الدراسة الكافية، رغم تأثيرها العميق في تطور "جبران" كفنان وشاعر.  
وأشار "بدوي" إلى أن "ماري" كانت الداعمة الرئيسة لجبران، بدءًا من تشجيعه على دراسة الفن في باريس، مرورًا بِحثه على الكتابة بالإنجليزية؛ التي فتحت له أبواب الشهرة العالمية، وصولًا إلى تصحيح مخطوطاته حتى بعد وفاته، ومنها كتابه الأخير "التائه"، وقال: "لولا ماري هاسكل، لما حقق جبران ما وصل إليه من نجاح عالمي".

وأشادت الكاتبة الصحفية؛ فريدة الشوباشي؛ بالكتاب، ووصفته بأهم الأعمال الأدبية التي تسلط الضوء على دور المرأة في حياة الرجل، خاصة في سياق حياة جبران؛ وأضافت: "سليم بدوي نجح في إبراز الدور المادي؛ المعنوي؛ والإنساني الذي لعبته ماري هاسكل في حياة جبران".

من جانبها، عبّرت الدكتورة آيات الحداد؛ عن إعجابها الكبير بالكتاب؛ وشخصية جبران خليل جبران، مشيرة إلى أن العلاقة بين جبران؛ وماري هاسكل؛ كانت مليئة بالإلهام والعطاء الذي تجاوز كل الحدود، وأضافت: "الكتاب كشف عن أبعاد جديدة في هذه العلاقة؛ التي لم تكن مجرد دعم عابر، بل كانت شراكة إبداعية وإنسانية فريدة".

واختُتمت الندوة؛ بتفاعل الحضور مع المحاضرين؛ ما أضفى على اللقاء روحًا ثقافية مُلهمة، وعزز من مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ كمنصة للحوارات الفكرية والإبداعية.

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كتاب هى والنبى الباحث سليم بدوى دار الهالة للنشر والتوزيع الدكتورة آيات الحداد معرض القاهرة الدولي للكتاب