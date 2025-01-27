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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطات غزة: النازحون يحتاجون 135 ألف خيمة

نازحين من غزة
نازحين من غزة
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قالت السلطات في قطاع غزة، اليوم، إن النازحين يحتاجون إلى 135 ألف خيمة "على الفور" لإيواء نحو مليوني شخص نزحوا بسبب الصراع.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في غزة: "ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية".
وكان قد توصل تحليل صور الأقمار الصناعية التي أجراها أكاديميون من جامعة ولاية أوريجون وجامعة مدينة نيويورك إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من المباني في غزة دمرت أو تضررت منذ أكتوبر 2023.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار تقرر أن يعود عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، بعد أن هجّرتهم القوات الإسرائيلية.

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