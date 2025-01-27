إعادة هيكلة داخل شركة غزل المحلة لكرة القدم

عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، اليوم الإثنين، اجتماعًا لإعادة الهيكلة داخل الشركة، بعد تراجع نتائج فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة.

قرارات الاجتماع

اتخذ مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، قرارات عديدة، على رأسها توجيه الشكر لكل من: اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها، طه السيد، المدير الإداري للفريق، وائل حبيب، مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين، محمد جنيدي، رئيس قطاع الناشئين، وطارق محجوب، مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

ويتمنى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، التوفيق للمذكورين أعلاه في خطوتهم المقبلة ومشاريعهم المستقبلية.

كما قرر المجلس في اجتماعه، تعيين عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، وأحمد مجدي، مديرًا لشئون اللاعبين، بالإضافة إلى تعيين طارق الجميل مديرًا لقطاع الناشئين، وخالد أبو الفتوح نائبًا لمدير قطاع الناشئين.

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة من تراجع في النتائج، خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة شوقي غريب، آخرها الخسارة على ملعبه أمام سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تراجع فريق غزل المحلة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 جولات حتى الآن.