نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أجنحة معرض القاهرة للكتاب

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بصحبة طلاب الجامعة، في إطار السعي الدائم للجامعة لنشر المعرفة، وتوجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، أن الزيارة للمعرض تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، والمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث الثقافية الهامة، مشيرة إلى زيارتها لجناحي هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع بالمعرض، معربة عن سعادتها باهتمام طلاب وطالبات الجامعة بفعاليات المعرض المختلفة وحرصهم على التعرف على محتويات المعرض وما تقدمه دور النشر المختلفة كذلك اقتناء الكتب التي نالت اهتمامهم.