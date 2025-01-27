إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم دمياط ، اليوم، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الاعدادية ، حيث تم اعلان الكشوف المجمعة للنتائج على لوحات الإعلانات بجميع المدارس.

وأكد ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

كما أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.

وشدد على حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

كما شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.