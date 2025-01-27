الخارجية الألمانية: لا يجوز طرد الفلسطينيين من غزة

شددت وزارة الخارجية الألمانية، على ضرورة عدم السماح بطرد السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دولًا مجاورة أو غير مجاورة، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن لحين إعادة تأهيل القطاع.



ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أسئلة الصحفيين بشأن تصريحات ترامب بقوله: "إن برلين تتشاطر وجهة نظر "الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة.. بأن السكان الفلسطينيين لا ينبغي طردهم من غزة ولا ينبغي احتلال غزة بشكل دائم أو إعادة استعمارها من قبل إسرائيل".



وأضاف: "إن الأردن موطن لملايين الفلسطينيين بالفعل، في حين يعيش عشرات الآلاف منهم في مصر.

وترفض كل من الدولتين والدول العربية الأخرى فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى بلدانها، فغزة هي الأرض التي يريدها الفلسطينيون كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية".