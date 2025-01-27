إجراءات وشروط التقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي للعام الأكاديمي الجديد ورشة عمل ببنها

نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد ورشة عمل للتوعية بالإجراءات الجديدة للتقدم للاعتماد 2025/2026 تحت عنوان "إجراءات وشروط التقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي للعام الأكاديمي 2025/2026"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وذلك في إطار خطة الجامعة للتوسع في اعتماد الكليات والبرامج التعليمية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمدى غانم مدير مركز ضمان الجودة، ومديري ونواب وحدات ضمان الجودة بالكليات ومنسقي البرامج التعليمية.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادى على دعم جامعة بنها لجميع الكليات والبرامج للتغلب على أي تحديات خاصة بالبنية التحتية وخطط الصيانة، مشيرة إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير جميع الإمكانات المطلوبة لدعم تطبيق وتبني نظم الجودة للوصول إلى تميز الخريجين لاستيفاء احتياجات سوق العمل والمنافسة المحلية والإقليمية والدولية ، مؤكدة على الجامعة تسعى الى تطبيق نظم الجودة والاعتماد بالكليات والبرامج التعليمية وتوطين مفاهيم الجودة على جميع المستويات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غانم إلي أن ورشة العمل تناولت شرح إجراءات التقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي حيث سيتم التقدم للهيئة خلال الفترة من 1-14 يوليو 2025 لاستقبال الزيارة خلال الفصل الدراسي الأول 2025/2026 والفترة 15-30 سبتمبر 2025 لاستقبال الزيارة خلال الفصل الدراسي الثاني 2025/2026، مضيفا أنه تم التأكيد على إعداد الدراسة الذاتية طبقا لمعايير الاعتماد البرامجي 2022 (الإصدار المعدل).

وكذلك معايير الاعتماد المؤسسي 2015 (الإصدار المعدل) وضرورة التقدم للاعتماد المؤسسي متزامنا مع الاعتماد البرامجي لعدد برنامج واحد علي الأقل، لافتا إلى أنه تم خلال فعاليات الورشة تم الرد على استفسارات منسقي الجودة والبرامج الخاصة بآلية إعداد الوثائق الأساسية والرئيسية والداعمة ومواعيد رفعها على موقع الهيئة.