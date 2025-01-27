بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف مدخل النجيلة بكوم حمادة في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصةً بقطاع الطرق والكباري الذي يُعد من أبرز محاور التنمية المستدامة، تواصل محافظة البحيرة تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شبكة الطرق بكفاءة عالية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة تنفيذ أعمال رصف مدخل النجيلة بداية من الرياح البحيري بطول ١٥٠٠ متر بتكلفة إجمالية ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بما يخدم المواطنين ويسهم في تعزيز التنمية المحلية.

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروعات في أسرع وقت، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ويعزز جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.