ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف مدخل النجيلة بكوم حمادة في البحيرة

رصف الطريق
رصف الطريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصةً بقطاع الطرق والكباري الذي يُعد من أبرز محاور التنمية المستدامة، تواصل محافظة البحيرة تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شبكة الطرق بكفاءة عالية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة تنفيذ أعمال رصف مدخل النجيلة بداية من الرياح البحيري بطول ١٥٠٠ متر بتكلفة إجمالية ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بما يخدم المواطنين ويسهم في تعزيز التنمية المحلية.

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروعات في أسرع وقت، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ويعزز جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

أعمال تطوير البحيرة التنمية المستدامة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جاكلين عازر لبن كوم حمادة محافظة البحيرة محافظ البحيرة