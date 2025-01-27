بمشاركة حسين فهمي.. ندوة عن السينما والذكاء الاصطناعي بالمسرح الصغير الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية صالون ثقافى بعنوان " السينما والذكاء الإصطناعى .. فرص وتحديات " بمشاركة كل من النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، المنتج الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ، المؤلف والملحن خالد حماد ، المخرج مجدى أحمد على ، المهندس عدلى توما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناى أفريقيا وتديره السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق لمصر بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

يتناول اللقاء إستثمار الذكاء الإصطناعى فى تطوير صناعة السينما وتقنياته الفريده لإنتاج مشاهد مميزة إلى جانب إستعراض السلبيات التى قد تنتج بسبب إستخداماته الخاطئة وغيرها .