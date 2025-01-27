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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بمشاركة حسين فهمي.. ندوة عن السينما والذكاء الاصطناعي بالمسرح الصغير الجمعة

صالون الأوبرا الثقافي
صالون الأوبرا الثقافي
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تنظم دار الأوبرا المصرية صالون ثقافى بعنوان " السينما والذكاء الإصطناعى .. فرص وتحديات "  بمشاركة كل من النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى  ، المنتج الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين  ، المؤلف والملحن خالد حماد ، المخرج مجدى أحمد على  ، المهندس عدلى توما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناى  أفريقيا وتديره السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق لمصر بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

يتناول اللقاء إستثمار الذكاء الإصطناعى فى تطوير صناعة السينما وتقنياته الفريده لإنتاج مشاهد مميزة إلى جانب إستعراض السلبيات التى قد تنتج بسبب إستخداماته الخاطئة وغيرها .

الدكتورة لمياء زايد الدكتور مدحت العدل القاهرة السينمائي الدولي الرئيس التنفيذي لشركة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي