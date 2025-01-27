تدريبات الأهلي.. الخطيب يجتمع مع كولر ورمضان

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ومحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، على هامش تدريبات الفريق اليوم الإثنين بملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث الخطيب مع كولر ورمضان عن الأمور المتعلقة بالفريق وملف الصفقات والتدعيمات والراحلين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تدريبات الأهلي

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

خاض حراس المرمى مرانا قويا تحت اشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.