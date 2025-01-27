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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإعدام للمتهمين في قتل ممرض المنيا بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ممرض المنيا"، وذلك بإجماع الآراء عقب ورود رأي مفتى الجمهورية فيهما .

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة

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