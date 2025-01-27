أحمد رضا يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى.. صور

شارك أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق للمرة الأولى اليوم الإثنين بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد الأهلي مع أحمد رضا قادما من نادي بتروجت لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم خط الدفاع الأحمر.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب الوافد الجديد قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا للمباريات القادمة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.