نائب: نرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين.. والأمن القومي المصري خط أحمر

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه التام لأي حديث بشأن تهجير الأخوة الفلسطينين من خلال مؤامرة يقوم بها الكيان الصهيوني مع دول أخرى، قائلا: "هذا أمر مرفوض تمام، حيث أن فلسطين هي قضية كل العرب".

وأكد "عابد"، أن هذه المؤامرة تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض مخطط التهجير الذي يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف بثبات ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.

وشدد النائب علاء عابد، على أن الموقف المصري ثابت ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ماقبل ٤ يونيه1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تاريخ مصر الطويل في دعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأنها دائماً كانت الدرع الحامي للشعب الفلسطيني ضد أي محاولات للتهجير أو التصفية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن مصر، من خلال جهودها الدبلوماسية والسياسية، كانت ولا تزال تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "إن الشعب المصري يقف صفاً واحداً مع القيادة السياسية في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير سكان غزة أو انتهاك حقوقهم".

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر ستواصل دورها في دعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في العودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة، وأن أي محاولة لفرض مخططات التهجير ستواجه بمعارضة شديدة من جميع الأطراف الوطنية والدولية التي تدرك أهمية استقرار المنطقة.

وأضاف أن امس كان الاحتفال بالاسراء والمعراج، ونعلم جميعا ما يمثله للمسلمين، ومن هنا نرفض تهجير الأخوة الفلسطينين من أرضهم.

ودعا "عابد" بضرورة أن يتم التواصل مع برلمانات العالم لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً: "الأمن القومي المصري خط أحمر.. وهذه مسؤولية تاريخية، ويجب علينا جميعا أن نوضح للعالم كله مخطط الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين".