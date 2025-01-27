زيادة في معروض الذهب بمصر نتيجة عمليات البيع

تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم وذلك بسبب تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسواق المالية، ولكنه سرعان ما عاد إلى محاولة الارتفاع من جديد بهدف الخروج من المنطقة السعرية الحالية، وفي المقابل نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعمل على هدوء في تحركات الذهب واعتماده على سعر أونصة الذهب العالمي.

وافتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الاثنين عند 3845 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3853 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 7 جنيهات حيث أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3860 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3853 جنيه للجرام.

البداية الضعيفة لسعر الذهب المحلي اليوم ناتجة عن تراجع سعر الذهب العالمي ولكن منذ كون التراجع محدود فقد عاد الذهب المحلي سريعاً لإنهاء خسائره والعمل على اختراق المستوى 3850 جنيه للجرام.

استقر أيضًا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الأسبوع وهو ما يساعد على هدوء أسواق الذهب واستقرار حركتها بشكل عام، ليظل تركيز السوق حالياً مع تحركات الذهب العالمي خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي على الذهب بسبب ارتفاع أسعاره.

من جهة أخرى نلاحظ أن سوق الذهب المحلي يشهد زيادة في المعروض في ظل توجه المواطنين إلى عمليات بيع الذهب لتوفير السيولة النقدية لاحتياجاتهم، إلى جانب الاستفادة من سعر الذهب المرتفع، وهو ما يسبب تراجع في سعر صرف دولار الصاغة الذي يستخدم في تسعير الذهب بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

أيضاً تزايد عمليات تصدير الذهب من قبل الشركات والتجار يعمل على بقاء سعر صرف دولار الصاغة متراجع، ولكن التوقعات تشير أن سوق الذهب في طريقه إلى الاعتدال خلال الشهر القادم خاصة بعد أن تمتص الأسواق المالية العالمي عملية تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية واستيعاب قراراته وسياساته الجديدة.

توقعات أسعار الذهب

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل محاولات الدولار الأمريكي ليقلص خسائره، ولكن يجد الذهب الدعم بشكل عام من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال تداولات اليوم الاثنين ليتبع تحركات سعر الذهب المحلي، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مما ساعد على ثبات في تسعير الذهب ليستمر في الاعتماد على حركة السعر العالمي.

يتداول سعر الذهب العالمي حالياً حول المستوى 2760 دولار للأونصة بعد أن اقترب من قمته التاريخية خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 2786 دولار للأونصة، وقد يتحرك بشكل عرضي خلال جلسة اليوم لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود واختراق قمته الأخيرة عند 2790 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

لم ينجح الذهب المحلي عيار 21 من تخطي المستوى 3850 جنيه للجرام لتظل التداولات حول هذا المستوى في محاولة لتجميع الزخم الكافي وانتظار الدعم من حركة سعر الذهب العالمي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة السعرية الأخيرة عند 3880 جنيه للجرام.