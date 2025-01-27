تحرير 334 محضرًا لمخابز مخالفة في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع ذات الجودة العالية للمواطنين.

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة سلسلة من الحملات المكثفة خلال الفترة من 19 حتى 25 يناير 2025، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 334 محضرًا ضد المخابز المخالفة، شلمت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع الخبز، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن والتصرف فى الخبز بطريقة غير قانونية.

كما تم تحرير 126 محضرًا للأسواق، شملت بيع لحوم مكشوفة وذبح خارج المجاز الحكومية، وغش تجاري وبيع منتجات منتهية الصلاحية وبدون بيانات وبيع سلع بأسعار أعلى من المقررة بالإضافة الى تحرير 8 محاضر مواد بترولية.

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة البحيرة في تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.