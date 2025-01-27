الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية، لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققة إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الاثنين - "أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحال الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات في 149 منطقة".

