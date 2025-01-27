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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية، لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققة إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الاثنين - "أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحال الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات في 149 منطقة".
 

وزارة الدفاع الروسية الجوية والصاروخية القوات الأوكرانية