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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بن جفير: فتح ممر نتساريم وعودة الآلاف إلى شمال غزة انتصار لحماس

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير
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أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير، أنّ فتح ممر نتساريم وعودة عشرات الآلاف إلى شمال غزة صورة انتصار لحماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح بن جفير، أنّ العودة إلى شمال غزة ليس الانتصار المطلق بل الاستسلام المطلق.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح الأحد، 19 يناير الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

فتح ممر نتساريم انتصار غزة عودة الآلاف إلى شمال غزة