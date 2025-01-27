"سياحة النواب" تفتح ملف تعظيم سياحة اليخوت.. وتعلن عقد سلسلة جلسات استماع مع الجهات المعنية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر.

جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة منهم؛ ئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ومدير عام الترويج السياحى، ومعاون الوزير للطيران والمتابعة، بجانب رئيس قطاع النقل البحري، ومدير إدارة اليخوت بوزارة النقل.

وقالت النائبة نورا علي، إن نمط سياحة اليخوت من الأنماط السياحية التي تجتذب نوعية خاصة من السائحين حيث إنها سياحة مكلفة يقوم بها غالبا الأثرياء من كافة أنحاء العالم.

وأضافت كما يعد نمطًا سياحيًا من الأنماط المربحة ويعد إضافة مميزة للتنوع السياحي المصري حيث يزيد الإنفاق اليومي لمن يزورون مصر عبر اليخوت بنسبة 94% عن متوسط إنفاق السائح التقليدي.

وتابعت: "ويعتبر هذا النمط استثمار لما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم والطقس المشمس، فضلاً عن امتداد السواحل المصرية لـ2400 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، عليها ما يقرب من 23 ميناء سياحياً جرى تطويرها".

وأوضحت أنه في فترة سابقة كان الاهتمام بسياحة اليخوت منخفض، وإجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر أمر معقد، حيث كان يشترط الحصول على 11 موافقة ولكن شهدت الفترات الأخيرة حوافز غير مسبوقة.

ثم استمعت اللجنة إلى النائبة إيلاريا حارص، مقدمة طلب الإحاطة، والتي استعرضت المعوقات والعديد من التساؤلات وشددت على ضرورة الترويج لبرامج سياحية خاصة أسوة بالسعودية، وضرورة وجود مطاعم عالمية بالموانئ.

وشهد الاجتماع طرح الكثير من التساؤلات حول تعريفة رسوم الخدمات والعراقيل التي تواجه نمو هذا النمط وكذلك عدد المراين والأرصفة المخصصة لليخوت.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد سلسلة جلسات استماع خاصة بهذا الملف للاستماع إلى كافة آراء الجهات المختصة للوصول إلى تعظيم هذا النمط والاستفادة منه لتنمية السياحة في مصر.

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