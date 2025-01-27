رئيس مجلس الشيوخ يشدد على أهمية استمرار مسار التعاون الإفريقي القانوني والقضائي

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه رغم التحديات الجليلة التي واجهت دولنا خلال الأعوام الماضية، لم تزدنا إلا إصرارا على المضي في دروب النهوض الحضاري، على قاعدة من العيش الإنساني واحترام الكرامة الانسانية والتزام العدالة والانصاف والوفاء بالعهود والمواثيق الدولية والتعاون الايجابي لتحقيق السلام الاجتماعي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى.

وأضاف في كلمته، انه انطلاقا من شعور صادق بالمسئولية القانونية والدستورية امام الدول الإفريقية كان حرص القيادة السياسية علي عقد هذا الاجتماع للتباحث حول دور القيادة الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في ظل الظروف الاستثنائية.

وشدد المستشار" عبد الرازق" على أهمية استمرار مسار التعاون الافريقي القانوني والقضائي لتكون إضافة إيجابية لوحدة افريقية نسعي اليها جميعا لتحقيق مستقبل أفضل لبلادنا تستحقه شعوبنا.

جدير بالذكر إلي أن هذا الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.