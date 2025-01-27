توافد الجمهور على معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام فعالياته.. صور

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56 أبوابه للجمهور اليوم الاثنين في رابع أيام فعالياته، حيث شهدت أروقته توافد الآلاف من الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة في هذه الدورة.

القاعة الرئيسية

• الساعة 12 ظهراً: ندوة "الإعلام والتغير الاجتماعي"

يشارك فيها: د. أماني إسماعيل، د. محمد هاني، محمود بسيوني، د. هبة ربيع، د. هبة شاهين.

يدير الندوة: أحمد الخطيب.

• الساعة 2 ظهراً: ندوة "فاطمة المعدول رائدة مسرح الطفل"

يشارك فيها: أحمد طوسون، د. شوق النكلاوي، ماجدة موريس، د. محمد سيد عبد التواب.

يدير الندوة: محمد عبد الحافظ ناصف.

• الساعة 4 عصراً: ندوة "روايات المنفى والهجرة والغربة"

يشارك فيها: هدى بركات (لبنان).

يدير اللقاء: د. خالد عاشور.

• الساعة 6 مساءً: ندوة "اتجاهات الشرق الأوسط في عام 2025"

يشارك فيها: د. جمال عبد الجواد، د. حسن أبو طالب، اللواء محمد إبراهيم، اللواء محمد مجاهد.

يدير الندوة: د. صبحي عسلية.

القاعة الدولية

• الساعة 12 ظهراً: ندوة "كتابة المترجم نسخة مصرية من رواية 'عروس المترجم'"

يشارك فيها: لويو مانويل (البرتغال).

تدير الندوة: الإعلامية إنجي ماهر.

• الساعة 2 ظهراً: ندوة مع المخرج الكبير محمد فاضل والكاتب والروائي عبد الرحيم كمال.

يدير اللقاء: الإعلامية د. أماني إسماعيل.

• الساعة 3:30 عصراً: ندوة "التراث العماني المخطوط.. كنوز ومشاريع"

يشارك فيها: سلطان الشيباني، فهد السعدي، محمد الطارشي، وليد النبهاني.

تدير الندوة: محمد المسكري.

• الساعة 5 مساءً: ندوة "صعوداً على السفن المبحرة ... الثقافة العمانية في تجلياتها المعاصرة"

يشارك فيها: د. حسين عبد الغني، د. سالم البوسعيدي، سليمان المعمري.

• الساعة 6 مساءً: ندوة "روسيا استشراف مستقبل العلاقات الدولية"

يشارك فيها: السفير عزت سعد، السفير Georgy Borisenko.

تديرها الإعلامية هالة الحملاوي.

قاعة المؤسسات

• الساعة 12 ظهراً: ندوة "ريادة الأعمال والاستثمار في المحتوى"

يشارك فيها: محمد أبو النجا (نجاتي).

يدير الندوة: أحمد رويحل.

الصالون الثقافي

• الساعة 12 ظهراً: اليوم الثاني: "مستقبل الملكية الفكرية - التشريعات .. التحديات.. الفرص"

كلمات ترحيبية: د. أحمد بهي الدين (رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب).

يشارك فيها: خوسيه بورغينيو (أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين).

تدير الندوة: الإعلامية هدى عبد العزيز.

• الساعة 12:15 ظهراً: الجلسة الأولى: "إطار السياسات في الملكية الفكرية"

يشارك فيها: خوسيه بورغينيو، د. هشام عزمي.

يدير الجلسة: د. وليد أمين.

• الساعة 1:30 ظهراً: الجلسة الثانية: "وضع قوانين مناسبة لحقوق الطبع والنشر"

يشارك فيها: د. شريف شاهين، لوي سمبسون (أمريكا)، محمد رشاد.

يدير الجلسة: د. حسام الدين الأهواني.

• الساعة 3:15 عصراً: الجلسة الثالثة: "مكافحة القرصنة وإنفاذ حقوق النشر"

يشارك فيها: د. تامر الشحات، جاك نيوتن (إنجلترا)، المستشار عمرو شكري.

يدير الجلسة: د. محمد سمير.

• الساعة 4:30 عصراً: الجلسة الرابعة: "الذكاء الاصطناعي.. التحدي الجديد"

يشارك فيها: المستشار أحمد مختار، باسكال إيمانويل رايموند، د. محمد زهران.

يدير الجلسة: د. محمد خليف.

فكر وإبداع

• الساعة 12 ظهراً: ندوة "هي والنبي" لـ سليم بدوي

يناقشها: د. آيات الحداد، فريدة الشوباشي.

• الساعة 1:30 ظهراً: ندوة "افك شفرة الرجال والنساء" لـ د. آيات الحداد

يناقشها: المستشار إيهاب أبو زيد، عمرو محمود ياسين.

يدير الندوة: مدحت العدل.

• الساعة 3 عصراً: ندوة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة

يناقشها: د. عبد الستار الجبالي، د. محمود عثمان.

يدير الندوة: أحمد عصام.

• الساعة 4:30 عصراً: ندوة "حارسة الحكايات" لـ إبراهيم فرغلي

يناقشها: سيد محمود، عبد الوهاب حمادي.

• الساعة 6 مساءً: ندوة "بلاد جان" للسفير أحمد فريد المرسي

يناقشها: د. أسامة السعيد، السفير طارق يوسف.

تدير الندوة: د. غادة لبيب.

قاعة العرض

• الساعة 12 ظهراً: ندوة "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية العاصمة المسيحية"

ترجمة: د. خالد سالم.

يناقشها: د. أحمد بلبولة، د. أحمد عفيفي.

يدير الندوة: د. حسام جابل.

• الساعة 2 ظهراً: ندوة "مقبرة بيتوزيرس" تأليف: د. علي عبد الحليم

يدير الندوة: محمود أنور.

• الساعة 4 عصراً: ندوة "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" تأليف: مروة الشريف

يناقشها: د. محمد سليم شوشة.

يدير الندوة: ضياء الدين حامد.

• الساعة 6 مساءً: ندوة "من يوميات شاعر مغمور" تأليف: خالد حسان

يناقشها: محمود خير الله.

قاعة ديوان الشعر

• الساعة 2 ظهراً: الأمسية الأولى

يشارك فيها: آية مصطفى، أحمد خطاب، خالد عبد القادر، السعيد المصري، شفيق كارم، عصام عيدة، محمد الجابري، محمد خيري الإمام، نيفين الطويل، وسام دراز.

يدير الأمسية: أسامة جاد.

• الساعة 4 عصراً: الأمسية الثانية

يشارك فيها: مسعود شينول، طارق جونيرسل، إكرامي أوستران، دينيز ملاك (تركيا).

يحاورهم ويقدمهم: أحمد زكريا.

• الساعة 6 مساءً: الأمسية الثالثة

يشارك فيها: بشير رفعت، جمال فتحي، سعيد شحاتة، شمس الدين العوني (تونس)، صلاح اللقاني، علي الحازمي (السعودية)، عمر شهريار، فدوى الزياني (المغرب)، فواز القادري (سوريا - ألمانيا)، ماجد يوسف، محمود شرف موسى حوامدة (الأردن)، وليد علاء الدين، موار مرزوقي (ماليزيا).

يدير الأمسية: أسامة جاد.



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