إحالة مالك محل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة مالك محل ألعاب إلكترونية إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبإجراء التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات، وتم إعداد كمين أمني لضبط المتهم.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور من مداهمة مسكن المتهم وضبطه. وبتفتيش المكان، تم العثور على "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة سلاح آلي".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.