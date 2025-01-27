فيدرا تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم: "رحمة الله عليك يا ابن الأصول"

وجهت الفنانة فيدرا رسالة مؤثرة إلى الفنان الراحل هشام سليم في ذكرى ميلاده، مشيرة إلى أنه كان "صديق جدع".

نشرت فيدرا صورة تجمعها مع الفنان الراحل هشام سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: “هشام الصديق الجدع، حبيب الكل، النهاردة عيد ميلادك، في قلوبنا دايما يا إتش، وحشتنا كلنا جدًا، رحمه الله عليك يا ابن الأصول الكريم الجدع”.

نشأة هشام سليم الفنية

تخرج الفنان هشام سليم من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم"، ثم وقف مجددًا أمام فاتن حمامة في فيلم "أريد حلا" عام 1975.

وأصبح الفنان الراحل هشام سليم أحد أبطال فيلم "عودة الابن الضال"، وهي تجربته السينمائية الثالثة، ومن أعماله الدرامية، “ليالي الحلمية” و”أرابيسك”، وأبرز أعماله السينمائية فيلم "تزوير في أوراق رسمية" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين والفنان إيمان البحر درويش، "لا تسألني من أنا" مع الفنانة شادية.