إحالة تشكيل عصابي من 3 سيدات للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الحقائب بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهن بارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل في منطقة المطرية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط التشكيل العصابي، الذي ضم 3 سيدات، اثنتان منهن لهن معلومات جنائية مسجلة، أثناء قيامهن بتنفيذ عملية نشل جديدة في دائرة قسم شرطة المطرية.

بمواجهة المتهمات، اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة حقائب بأسلوب النشل، مستهدفات المارة في المناطق المزدحمة. وبإرشادهن، تم ضبط جميع المسروقات التي استولين عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض المتهمات على النيابة العامة التي أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات. وبعد استكمال التحقيق، صدر قرار بإحالتهن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الحقائب.