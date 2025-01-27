ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابي من 3 سيدات للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الحقائب بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة المطرية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهن بارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل في منطقة المطرية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط التشكيل العصابي، الذي ضم 3 سيدات، اثنتان منهن لهن معلومات جنائية مسجلة، أثناء قيامهن بتنفيذ عملية نشل جديدة في دائرة قسم شرطة المطرية.
بمواجهة المتهمات، اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة حقائب بأسلوب النشل، مستهدفات المارة في المناطق المزدحمة. وبإرشادهن، تم ضبط جميع المسروقات التي استولين عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض المتهمات على النيابة العامة التي أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات. وبعد استكمال التحقيق، صدر قرار بإحالتهن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الحقائب.

3 سيدات المحاكمة الجنائية سرقة الحقائب المطرية أسلوب النشل تشكيل عصابي