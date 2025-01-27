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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القاهرة للكتاب 56.. حفل توقيع "مين فينا اللي" الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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أقام المركز القومي لثقافة الطفل ضمن برنامجه بجناح الطفل في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة ٥٦، والتي تقام تحت شعار “في البدء كان الكلمة”، حفل توقيع كتاب “مين فينا اللي” وهي المسرحية الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، تأليف المبدع الصغير علي أيمن علي، رسوم المبدعة الصغيرة الماسة إبراهيم أبو المعاطي.

 وقد قام المجلس الأعلى للثقافة ممثلا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير بالمجلس الأعلى للثقافة بنشر المسرحية.

تناقش المسرحية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الأسبق، والتي صدر الكتاب إبان فترة توليها، ويدير اللقاء أد.حسام عطا أستاذ الدراما والنقد المسرحى بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وهو الناقد والمخرج المهتم بالشأن العام وصاحب التجربة الطويلة في مجال مسرح الطفل والتى حاز فيها لمصر عام 1990 جائزة أحسن عرض مسرحي أجنبى فى مهرجان بوردو الدولى لمسرح الاطفال بفرنسا عن مسرحية “البئر العجيب” والتى أنتجها المركز القومى لثقافة الطفل آنذاك فى ظل تفكير إبداعي للكاتب الكبير يعقوب الشاروني.

ويحمل حفل التوقيع طابعا خاصا فهو من الأطفال للاطفال وبحضور الكبار، وفى اللقاء تأمل وتفسير لعالم الإبداع وسحر التخيل عند الطفل المصري المبدع الصغير.

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