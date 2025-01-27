تعرف على نجوم حفلات مهرجان فبراير الكويت 2025

تستقبل الكويت خلال شهر فبراير القادم حفلات مهرجانها الغنائي الكبير "فبراير الكويت" المصاحب للاحتفالات التي اعتاد عليها الجمهور الكويتي في الشهر الثاني من كل عام.

وهذه المرة تأتي الحفلات التي ستقام في قاعة "أرينا الكويت" بحلة جديدة لتجمع ما بين جيلين من مطربين مخضرمين وشباب لامعين أعمالهم، وبين أغان طربية وأخرى إيقاعية، وألوان موسيقية مختلفة.

ويشارك بالمهرجان لأول مرة في حفلات "فبراير الكويت" عايض يوسف، آدم، أحمد سعد واميمة طالب، هذا إضافة إلى أسماء لامعه يعشقها الجمهور الكويتي، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، والنجوم عبادي الجوهر، نبيل شعيل، ماجد المهندس، أصيل أبوبكر ومطرف المطرف.



وسيكون الجمهور في ختام المهرجان على موعد مع مفاجأة مبهجة في ليلة الوفاء لسفير الاأغنية الكويتية عبد الله الرويشد أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية لما قدمه من عطاءات ونجاحات.

وتأتي حفلات فبراير الكويت 2025 في سبع ليالي، يشارك بها ما يزيد عن 13 فناناك كالتالي:

يوم 6 فبراير حفل عبادي الجوهر و عايض يوسف.

يوم 7 فبراير حفل مطرف المطرف وأدم.

يوم 13 فبراير حفل فرقة ميامي وأحمد سعد.

يوم 14 فبراير حفل محمد عبده.

يوم 19 فبراير حفل ماجد المهندس.

يوم 20 فبراير حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر سالم.

يوم 21 فبراير ليلة تكريم عبدالله الرويشد.