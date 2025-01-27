التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث السير بالواحات

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثامين 3 أشخاص لقيوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل تريلا وملاكي بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بعرض سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين دهس سيارة نقل ثقيل تريلا أخري ملاكي، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص مستقلي السيارة الملاكي وهم صاحب شركة وابنه وسائق، جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.