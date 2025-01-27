"هذاك أول".. أغنية جديدة تجمع عبد المنعم العامري بأحلام

عبر الملحن الإماراتي عبدالمنعم العامري عن اعتزازه بالتعاون مع الفنانة الإماراتية أحلام في تلحين أغنية "هذاك أول"، التي تأتي ضمن ألبومها الجديد "العناق الأخير 2025"، والذي طرحته مؤخرًا.

أغنية “هذاك أول” من أشعار فيصل الشعلان، ألحان عبد المنعم العامري، وتوزيع سيروس.

وعقب طرح الألبوم قال عبد المنعم العامري عبر حسابه على منصة "X": "ألف مبروك لألبوم العناق الأخير 2025 لبنت بلادي فنانة العرب أحلام، كل التوفيق والنجاح بإذن الله... واتشرفت وفخور جدًا بالتعاون معاج بأغنية "هذاك أول" من كلمات الأمير فيصل الشعلان وألحاني، ربي يحفظج يا أم فاهد ويسعدج دوم يا فنانتنا الكبيرة".



وعبر العامري، في بيان له، عن سعادته بتلحين أشعار الأمير فيصل الشعلان، مشيرًا إلى أن كلماته تحمل طابعًا خاصًا وأسلوبًا مميزًا يجعل من تلحينها تجربة إبداعية ممتعة، وأضاف أنه يعمل حاليًا على تحضير مجموعة من الأعمال الأخرى من أشعاره، والتي سترى النور قريبًا.



وأشار العامري إلى أن كلمات الأغنية حملت مشاعر عميقة وأفكارًا مبتكرة في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث قال الشاعر فيصل الشعلان في أبيات الأغنية:

هذاك اول يحن قلبي واشوف الموت بغيابك قساوه هالجفا تجرح شعور داخل اعماقي انا يا ما تمنيتك واجي لك ناصي بابكواحس بكثر شوقي لك بأنك تطلب فراقي..، وأضاف العامري أن هذا التعاون يعكس روح الإبداع المشترك بين الفنانين الإماراتيين، مؤكدًا أن العمل مع أحلام كان تجربة فنية فريدة يعتز بها.





