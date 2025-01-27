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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. دفن جثة طفل سقط من الطابق الرابع خلال لهوه بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل 3 سنوات لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع خلال لهوه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه خلال لهو طفل 3 سنوات بشرفة الشقة محل سكنهم بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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