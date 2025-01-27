وزير الخارجية الأمريكي: مراجعة شاملة للمساعدات الخارجية لإعادة تقييمها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الخارجية التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، تماشيًا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن إعادة تقييم وإعادة توجيه المساعدات الخارجية.



وأوضح روبيو - في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان كفاءة البرامج الممولة ومدى توافقها مع سياسة "أمريكا أولًا".

وكان ترامب قد شدد على أن الولايات المتحدة لن تستمر في تقديم أموال المساعدات دون تحقيق عوائد واضحة للشعب الأمريكي، معتبرًا أن مراجعة هذه البرامج وإعادة تنظيمها ضرورة أخلاقية ومسؤولية تجاه دافعي الضرائب.

كما أشار روبيو إلى أن كل دولار يتم إنفاقه يجب أن يجيب عن ثلاثة أسئلة: "هل يجعل أمريكا أكثر أمانًا؟ هل يجعلها أقوى؟ هل يجعلها أكثر ازدهارًا؟"