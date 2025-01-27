دفن جثة طالبة سقطت من الطابق الثالث في الهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بدائرة قسم شرطة الأهرام، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 19 سنة، بنشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء ولم يشتبه اسرتها في وفاتها جنائيا، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.